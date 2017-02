21-Jähriger wegen Stalkings festgenommen

Ein 21-Jähriger ist am Montag in Graz festgenommen worden, nachdem er eine ehemalige Schulkollegin verfolgt hatte. Der mutmaßliche Stalker war mehrmals über den Zaun auf das Grundstück der Familie geklettert - auch in der Nacht.

Seit Anfang des Jahres soll der 21-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung die um ein Jahr jüngere Grazerin beharrlich verfolgen. Er tauchte laut Polizei immer wieder bei der Wohnadresse der Frau auf, weil er Kontakt zu ihr haben wollte.

Über Zaun auf Grundstück geklettert

Mehrmals kletterte er auch über den Zaun des Grundstücks und klopfte an Fenster oder läutete an der Haustür – das nicht nur tagsüber, sondern auch in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden. Der 21-Jährige soll auch mehrere Stunden am oder in der Nähe des Grundstücks gewartet haben. Der Vater der Frau hatte ihn bereits vom Grundstück verwiesen.

Am Montag kletterte der Mann wieder über den Zaun und wollte ein Treffen mit der 20-Jährigen erzwingen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz wurde der Mann festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Bei seiner Einvernahme machte er laut Polizei keine Angaben.