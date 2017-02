Frau lebte neben totem Vater

Die Feuerwehr in Leibnitz hat am Montagnachmittag die Leiche eines 82-Jährigen in einer Wohnung gefunden. Seine verwirrte 54-jährige Tochter hatte den Angaben der Polizei zufolge ein bis zwei Wochen lang neben dem Toten gelebt.

Eine 52 Jahre alte Frau verständigte am Montag die Einsatzkräfte, weil sie seit längerem nichts von ihrer 54-jährigen Schwester gehört hatte, die gemeinsam mit dem pflegebedürftigen Vater in einem Einfamilienhaus in Leibnitz lebt.

Vater bereits ein bis zwei Wochen tot

Als die Feuerwehr am Montagnachmittag die Tür zum Haus öffnete, fanden die Einsatzkräfte die Leiche des 82-jährigen Vaters in der Küche. Auch die 54-jährige Frau war im Haus anzutreffen. „Sie hat einen sehr verstörten Eindruck gemacht“, sagt Polizei-Sprecher Fritz Grundnig. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Frau neben dem toten Vater gewohnt hatte.

Durch den Distriktsarzt konnten keinerlei äußerliche Auffälligkeiten bei der Leiche das Mannes festgestellt werden. Der Mann sei bereits vor ein bis zwei Wochen verstorben. Eine Obduktion wurde angeordnet.