Kettenreaktion bei Unfall mit drei Lkws

Zu einer Kettenreaktion ist es bei einem Verkehrsunfall dreier Lkws am Dienstag in Unzmarkt im Bezirk Murau gekommen. Ein weiterer Lkw-Unfall sorgte am Mittwoch für eine Totalsperre der Südautobahn (A2) zwischen Schäffern und Pinggau.

Am Dienstagnachmittag war ein 37-jähriger Lkw-Lenker aus Ungarn mit seinem Fahrzeug auf der B 317 in Fahrtrichtung Judenburg unterwegs gewesen, als er beim Rechtsabbiegen abbremste. Dadurch musste ein nachkommender Holztransporter - gelenkt von einem 34-Jährigen aus Feldkirchen - so stark abgebremst werden, dass er sein Ladegut verlor. Das Holz kam auf der gesamten Fahrbahn zu liegen.

41-Jähriger wurde leicht verletzt

Ein entgegenkommender 41-jähriger Lkw-Lenker aus Murau wollte noch ausweichen, geriet jedoch rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Böschung. Auf einer Wiese kam sein mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine beladener Lkw schließlich zum Stillstand. Im Zuge des Unfalls war dessen Treibstofftank beschädigt worden - rund 200 Liter Diesel flossen ins Erdreich.

Während der 41-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt wurde, blieben die anderen Beteiligten unverletzt. Das kontaminierte Erdreich wurde von einer Baufirma abgetragen; es kam zu einer vorübergehenden Totalsperre der B 317.

Totalsperre auf A2

Zu einer Totalsperre der Fahrbahn kam es am Mittwoch auch auf der A2 zwischen Schäffern und Pinggau. Ein Lkw war laut Polizei vermutlich durch einen Reifenplatzer ins Schleudern geraten - er prallte gegen die Betonleitwand und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.