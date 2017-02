Autoreifendiebsbande ausgeforscht

Die steirische Polizei hat eine Serie von 33 Einbrüchen und Diebstählen hochpreisiger Auto-Kompletträder aufgeklärt. Das Diebesgut hat einen Wert von insgesamt 400.000 Euro, dazu kommt ein Sachschaden von rund 150.000 Euro.

Die insgesamt 19-köpfige Bande - Männer im Alter von 20 bis 37 Jahren - stammt aus einem einzigen Dorf nahe der rumänischen Hauptstadt Bukarest.

Im Oktober des Vorjahres wurden vier Mitglieder der Bande bei einem Coup in Niederösterreich auf frischer Tat ertappt, nach und nach kam man dann den übrigen Verdächtigen auf die Spur; ihnen wurden auch mehrere Taten zugeordnet, die es ab Mai 2016 im Bezirk Leoben gegeben hatte.

Europaweit tätig und gesucht

Aufgrund europäischer Haftbefehle wurden die weiteren Verdächtigen geschnappt - in Österreich, Ungarn, Deutschland, und vergangenes Wochenende wurden sechs Verdächtige in Rumänien festgenommen. Laut Willibald Schrempf vom Landeskriminalamt Steiermark ist die Bande in den vergangenen Jahren in der gesamten EU und in der Schweiz einschlägig wegen Einbrüchen und betrügerischer Bettelei aufgefallen. Die Festgenommenen sind teilweise geständig.