Angeblich minderjährige Flüchtlinge oft volljährig

Rund 20.000 Minderjährige stellten im Vorjahr einen Asylantrag, davon waren 4.551 sogenannte minderjährige Unbegleitete - viele von ihnen sind aber tatsächlich älter als 18 Jahre. Mit medizinischen Gutachten wird das in Graz überprüft.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) haben - im Gegensatz zu erwachsenen Asylwerbern - bestimmte Schutzbestimmungen und andere Vorteile im Asylverfahren. Im letzten Jahre kamen zwar nur mehr halb so viele dieser sogenannten UMFs nach Österreich wie noch 2015, dennoch waren es noch immer 4.551.

Weisheitszähne, Schlüsselbein, linke Hand

Bei über 3.000 davon bestanden allerdings Zweifel, ob sie wirklich noch minderjährig sind - am Ludwig-Boltzmann-Institut für Klinisch-Forensische Bildgebung in Graz wird das dann mit komplizierten und teuren Verfahren überprüft. Im Vorjahr stellte sich laut Innenministerium bei knapp der Hälfte dieser Gutachten heraus, dass die Asylwerber bereits volljährig sind.

„Die gesetzliche Grundlage sieht vor, dass wir eine röntgen- und computertomografiebasierte Aufnahme der Weisheitszähne, des Schlüsselbeins und der linken Hand durchführen. Und wir erforschen Alternativen, die die Magnetresonanztomografie als Ersatz vorschlagen“, sagt Martin Urschler vom Grazer Ludwig-Boltzmann-Institut.

Bandbreite zwischen halbem und zwei Jahren

Doch an diesen Verfahren gibt es auch Kritik - laut einigen NGOs wären sie angeblich nicht genau genug. „Da gibt es eine Bandbreite, die in der Entwicklung liegt, die zwischen einem halben und zwei Jahren nach oben und nach unten anzunehmen ist. Es ist allerdings so, dass wir bei den Gutachten, die wir machen, tatsächlich immer das Mindestalter feststellen und insofern immer zugunsten der geschätzten Person immer das unterstmögliche Alter annehmen“, sagt Thorsten Schwark, der ärztliche Leiter des Grazer Ludwig-Boltzmann-Institutes.

Überprüft werden übrigens nur Personen, die ihre Minderjährigkeit nicht mit Dokumenten beweisen können. Ein Gutachten kostet knapp 1.000 Euro.

