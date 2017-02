Mit Skihelmband an Sessellift hängengeblieben

Bei einem Unfall mit einem Sessellift ist am Sonntag in Haus im Bezirk Liezen ein Mann verletzt worden: Der 48-Jährige war mit seinem Skihelmband an einem Sessel hängengeblieben und mitgeschleift worden.

Der Salzburger war mit dem Sessellift der Gipfelbahn Hauser Kaibling gefahren und hatte beim Ausstieg an der Bergstation seinen Skistock verloren.

30 Meter mitgeschleift

Um ihn wieder zu holen, überstieg er den Bereich zur Talfahrt. Dort erfasste ihn ein talwärts fahrender Sessel - der Mann blieb mit dem Skihelmband am Sessel hängen. Zwar betätigte der Liftwart sofort den Notschalter, dennoch wurde der 48-Jährige 30 Meter mitgezogen und stürzte dann sechs Meter in die Tiefe. Der Salzburger wurde verletzt und in das Krankenhaus nach Schladming eingeliefert.

Erst kürzlich ereignete sich auch im Skigebiet Stuhleck im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ein spektakulärer Unfall mit einem Sessellift: Eine Frau war aus einem Sessel gefallen und auf ein vorbeifahrendes Auto gestürzt; auch sie wurde schwer verletzt - mehr dazu in Von Sessellift auf fahrendes Auto gestürzt (23.1.2017).