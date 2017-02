Freispruch im Prozess um „Glücksschwein“-Shirt

In Graz ist am Dienstag ein 61-jähriger Mann vor Gericht gestanden, der ein T-Shirt mit einem Bezirkshauptmann als Glücksschwein hatte drucken lassen. Der Bezirkshauptmann sah sich lächerlich gemacht. Es gab aber einen Freispruch.

Weil er sich vom Bezirkshauptmann von Deutschlandsberg in der Weststeiermark unfair behandelt fühlte, ließ der 61 Jahre alte Kaufmann kurz vor Weihnachten 2015 50 T-Shirts mit dessen Gesicht samt Schweinsohren drucken.

Shirt auch als Geschenk

Am 21. Dezember 2015 ging der Kaufmann zur Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg. Er trug eines der T-Shirts, und er gab auch ein Shirt mit „Glücksschweinderl“ als „Geschenk“ für den Politiker ab. Der ganze Ärger war ausgelöst worden, weil dem Mann mehrmals der Antrag auf Mindestsicherung abgelehnt worden war.

Bezirkshauptmann: „Eindeutig beleidigend“

Das missfiel dem Politiker, außerdem wurde ihm vom Beschuldgiten in einem Mail unterstellt, „einen Klescher“ zu haben. „Das Shirt hat eindeutig beleidigenden Charakter“, meinte der Bezirkshauptmann heute vor dem Richter im Grazer Straflandesgericht.

Angeklagter: War hilflos, wollte nicht beleidigen

Nach dem Grund befragt, sagte der Angeklagte vor Gericht: „Die Öffentlichkeit sollte darauf aufmerksam werden, dass der Bezirkshauptmann zu viel Macht hat und willkürlich alleine Entscheidungen trifft“. Er sei sich hilflos vorgekommen, beleidigen wollte er niemanden, so der Angeklagte.

Die Sache mit dem E-Mail

Und die Sache mit dem E-Mail erklärte der Kaufmann dem Gericht so: Er habe, als er eine 60 Euro-Strafe wegen zu schnellen Fahrens nicht bezahlen konnte, von der Bezirkshauptmannschaft eine Aufforderung zum Antritt einer Ersatzfreiheitsstrafe bekommen. Daraufhin schrieb der Mann ein E-Mail an 70 Empfänger, in dem er den Bezirkshauptmann als „gestörten Charakter mit einem Klescher“ beschimpfte.

Angeklagter: Große Nachfrage nach Shirt

Grundsätzlich gab der Angeklagte alles zu, meinte aber: „Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ich als Glücksschwein dargestellt werden würde." Und letztlich hätten ihm die Shirts sogar Glück gebracht, denn die Anfrage sei groß:" Die werden in Deutschlandsberg um 300 Euro verkauft“, berichtete er. „Wer kauft das? Da krieg’ ich ja schon eine Städtereise“, wunderte sich Richter Christoph Lichtenberg. „Er hat nicht nur Freunde“, meinte der Befragte über den Bezirkshauptmann.

Entschuldigung und Freispruch

Man einigte sich dann auf eine Entschuldigung wegen des Mails, den Text dazu musste der Richter auf Drängen Müllers sofort protokollieren. Bezüglich des Shirts gab es einen Freispruch. „Personen in höheren Ämtern müssen eine dickere Haut haben“, begründete der Richter. Das Bild auf dem Shirt sei eine Karikatur und das falle unter „Recht auf freie Meinungsäußerung“. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.