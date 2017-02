Zwei Frauen nach Rodelunfall in Lebensgefahr

In Spital am Semmering sind am Freitag zwei Frauen bei einem Rodelunfall lebensgefährlich verletzt worden. Die Wienerinnen kamen von der Rodelbahn ab und prallten abseits der Piste gegen einen Baum.

Zu dem schweren Unfall kam es Freitagvormittag, im Skigebiet von Spital am Semmering im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Die Rodelbahn, auf der die beiden Frauen - 57 und 47 Jahre alt - unterwegs waren, sei laut Polizei präpariert gewesen.

Von Rodelbahn abgekommen

Warum die Wienerinnen gegen Ende der etwa fünf Kilometer langen Bahn mit ihrer Rodel von der Spur abkamen, sei laut Polizei daher noch unklar. Beide Frauen prallten abseits der Piste gegen einen Baum. Die 57-Jährige wurde von der Pistenrettung erstversorgt und anschließend ins LKH Bruck an der Mur gebracht. Die 47-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert und ins LKH Graz geflogen werden. Beide Frauen schweben in Lebensgefahr.