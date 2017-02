Nach schwerem Unfall: Alkolenker wurde ausfällig

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag im südoststeirischen Eichkögl ist ein 20-jähriger Pkw-Lenker schwer verletzt worden. Der Mann war alkoholisiert - und wurde gemeinsam mit seinem Vater gegenüber der Polizei ausfällig.

Der 20-Jährige war gegen 21.30 Uhr mit seinem Pkw auf der L244 im Ortsgebiet von Eichkögl nach Norden unterwegs gewesen. Laut Polizei war er vermutlich zu schnell unterwegs gewesen: Das Auto kam rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf eine Böschung und wurde in einen angrenzenden Wald geschleudert.

Unfalllenker erlitt mehrere Knochenbrüche

27 Kräfte der Feuerwehr bargen den total beschädigten Wagen. Der schwer verletzte Weizer musste nach der Erstversorgung mit mehreren Knochenbrüchen in das LKH Feldbach eingeliefert werden, wo auch ein Alkoholtest mit ihm durchgeführt wurde - er verlief positiv.

Anzeige gegen Vater und Sohn

Weil der Unfalllenker die Polizisten nach dem Test beschimpfte, wird er zusätzlich angezeigt. Auch der Vater des 20-Jährigen, der sich bereits am Unfallort in die Amtshandlung gegen seinen Sohn eingemischt hatte, zeigte sich gegenüber den Polizisten laufend aufbrausend. Auch er wird an die Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark angezeigt.