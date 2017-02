Zwei Schwerverletzte bei Geisterfahrer-Unfall

Mit einem schweren Verkehrsunfall hat eine Geisterfahrt am Samstag auf der Brucker Schnellstraße (S 35) in Graz-Umgebung geendet. Zwei Menschen wurden schwer verletzt; die S 35 wurde in Fahrtrichtung Bruck gesperrt.

Zu dem Unfall war es kurz nach 17.00 Uhr auf der Brucker Schnellstraße zwischen Frohnleiten und Peggau gekommen. Laut ersten Informationen der Asfinag gibt es zwei Schwerverletzte.

Dauer der Sperre nicht absehbar

Die Schnellstraße wurde in Fahrtrichtung Bruck komplett gesperrt, es gibt eine Umleitung. Die Dauer der Sperre war vorerst nicht absehbar.