Was unser Gehirn über unseren Humor aussagt

Ob wir lieber mit anderen oder über andere lachen, ist biologisch verankert. Wie die Signale von Freud und Leid in den Gehirnen unterschiedlicher Typen verarbeitet werden, hat eine Psychologin der Uni Graz untersucht.

Publikation

Papousek, I., Ruch, W., Rominger, C., Kindermann, E., Scheidl, K., Schulter, G., Fink, A., & Weiss, E.M. (2017). The use of bright and dark types of humour is rooted in the brain. Scientific Reports, 7, 42967. doi:10.1038/srep42967