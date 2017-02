Alkolenker von Acker und Straße geholt

Zwei alkoholisierten Pkw-Lenkern ist am Mittwoch in Spielberg im Murtal und Traboch im Bezirk Leoben der Führerschein abgenommen worden: Ein Lenker wurde in einem Acker gefunden, der zweite von der Straße geholt.

Im Gemeindegebiet von Spielberg war ein 32-Jähriger aus Graz-Umgebung gegen 13.00 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Wien unterwegs gewesen, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam und unverletzt in einem Acker landete. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer riefen die Polizei.

Bei der Befragung des Lenkers zeigte sich, dass der 32-Jährige offenbar getrunken hatte - ein anschließender Alkotest verlief positiv. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen; eine Anzeige folgte.

Fahndung nach unsicherem Lenker

Ein weiterer Führerschein wurde am Mittwoch gegen 21.40 Uhr auf der Pyhrnautobahn (A9) in Fahrtrichtung Graz abgenommen. Ein 58-jähriger Ungar war anderen Lenkern aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Sie verständigten die Polizei, woraufhin eine Fahndung eingeleitet wurde.

Auf Höhe der Abfahrt Traboch wurde der Pkw des Mannes schließlich angehalten. Nach einem positiven Alkotest wurden dem 58-Jährigen der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel abgenommen. Außerdem musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen. Auch er wird angezeigt.