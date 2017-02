Starke Zuwächse für Magna in Graz erwartet

Der Autozulieferer Magna rechnet in diesem Jahr wieder mit einem Anstieg der Umsätze, vor allem in Graz. Dort waren durch das Ende einige Aufträge zuletzt die Erlöse wie auch die Zahlen der produzierten Fahrzeuge stark zurückgegangen.

Bereits zuletzt stieg der Konzernumsatz bei Magna um 13 Prozent auf rund 36 Milliarden Dollar, in diesem Jahr soll es einen weiteren Sprung nach oben geben, auf mehr als 37,5 MIlliarden, wie es heißt. Bis zu drei Milliarden davon sollen durch Magna in Graz generiert werden - der einzige Magna-Standort, an dem komplette Fahrzeuge gebaut werden.

Weniger Fahrzeuge durch Auftragsende

Zuletzt allerdings gingen die Erlöse in Graz zurück und zwar um sieben Prozent auf etwas mehr als zwei Milliarden Dollar. Noch stärker sank die Stückzahl, nämlich um fast ein Viertel. Statt mehr als 100.000 wurden im Vorjahr nur 75.000 Fahrzeuge produziert.

ORF.at

Zurückzuführen ist das vor allem auf das letzte Quartal, in dem die Fertigungen für Mini Countryman und Paceman ausliefen, bereits davor endete die Peugeot-Produktion - mehr dazu in Magna: Weniger Autos aus Graz (5.5.2016). So lag die Zahl der produzierten Fahrzeuge im letzten Jahresviertel überhaupt nur bei knapp 7.400 Fahrzeugen - was einem Rückgang von 70 Prozent entspricht.

2017 wieder Steigerungen erwartet

In diesem Jahr sollen sich die Zahlen wieder in eine andere Richtung entwickeln. Grund sind neue Großaufträge von BMW, Jaguar Land Rover sowie Toyota - mehr dazu in Magna Steyr baut 5er-BMW in Graz (15.9.2016) sowie in Bericht: Toyota lässt bei Magna in Graz fertigen (10.5.2016). Die Fertigung der Mercedes G-Klasse wurde vertraglich verlängert - mehr dazu in Mercedes G-Fertigung in Graz bis 2022 verlängert (20.10.2014).

Für diese Produktion benötigt Magna in Graz bis zu 3.000 neue Mitarbeiter, rund 1.500 allein in diesem Jahr - mehr dazu in Run auf Magna-Jobs (14.11.2016).

Link: