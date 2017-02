Sturm Graz: Schoissengeyr fällt länger aus

In drei Frühjahrs-Spielen in der Fußball-Bundesliga hat der SK Sturm bisher drei Niederlagen kassiert und dabei nur ein Tor geschossen. Und ausgerechnet für Torschütze Christian Schoissengeyr könnte die Saison vorbei sein.

Weil Kapitän Christian Schulz an Rückenschmerzen leidet, durfte der 22-jährige Christian Schoissengeyr am Sonntag im Bundesliga-Spiel des SK Sturm Graz gegen SKN St. Pölten von Beginn an auf das Feld. Seine solide Vorstellung krönte der U21-Nationalspieler mit seinem ersten Bundesliga-Tor – er erzielte kurz vor der Pause das 1:0 für die Grazer.

ORF

In der zweiten Hälfte musste Schoissengeyr dann aber verletzt vom Platz. Bei einer Untersuchung im UKH Graz am Montag wurden ein doppelter Bänderriss sowie eine Kapsel- und eine Knorpelabsprengung im rechten Sprunggelenk diagnostiziert.

Wie lange der Innenverteidiger ausfallen wird, ist noch unklar. Vom Verein heißt es, eine Rückkehr noch in dieser Saison sei „zumindest fraglich“. Die Entscheidung über eine mögliche Operation soll erst nach weiteren Untersuchungen fallen.

