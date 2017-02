Tausende Bewerbungsgespräche bei Magna

Durch neue Aufträge von BMW und Jaguar braucht Magna in der Steiermark rund 3.000 zusätzliche Mitarbeiter. Etwa 40.000 Bewerbungen werden erwartet. Bewerber müssen sich einem Auswahlverfahren – dem „Jobday“ – stellen.

In einem ehemaligen Lebensmittelmarkt im Süden von Graz hat Magna ein großes Rekrutierungszentrum für neue Mitarbeiter aufgebaut. An den sogenannten „Jobdays“ werden Gruppen von je 120 Bewerbern für ein Auswahlverfahren eingeladen.

2.000 neue Mitarbeiter noch heuer

Nach einer Präsentation der Firma folgen Bewerbungsgespräche, Personalien und Sprachtests. Bei den Jobdays werden aber auch die Größe der Arbeitskleidung geprüft und Fotos für mögliche Dienstausweise gemacht. So steht für diejenigen, die ausgewählt werden, bei Arbeitsbeginn schon alles bereit.

Noch heuer werden 2.000 neue Mitarbeiter aufgenommen. „Wir haben da zwei Spitzenzeiten. Das ist jetzt gerade die erste Spitze für den 5er BMW, wo wir jetzt dann Wochen haben, wo wir bis zu 100 Leute neu aufnehmen. Die zweite Spitze wird dann im Herbst stattfinden, wo dann für ein Jaguar-Projekt das gleiche stattfindet“, sagt Hansjörg Tutner von Magna.

Rund 10.000 Bewerbungsgespräche erwartet

Bis Mitte kommenden Jahres rechnet Magna mit bis zu 40.000 Bewerbungen. Im Recrutingcenter werden rund 10.000 Bewerbungsgespräche geführt werden. „Im Prinzip ist das ganze Unternehmen beschäftigt. Wir haben im Kern die Personalabteilung, wo wir jetzt 20 Personen für diesen Bewerbungsvorgang bestimmt haben“, sagt Tutner. „Aber das ist nur der Anfang. Da sind alle Fachbereiche – also alle Produktionsverantwortlichen, alle Verantwortlichen in der Logistik und alle Verantwortlichen im Karosseriebau – die arbeiten an diesem Bewerbungsprozess mit. Sie suchen sich ihre zukünftigen Leute selbst aus.“

Der zweite Teil der Jobdays findet deshalb auch im Magnawerk selbst statt. Dort können sich die Bewerber mögliche Arbeitsplätze ansehen und auch noch ein zweites Bewerbungsgespräch mit den jeweiligen Verantwortlichen führen.

