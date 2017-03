Wirtschaftsfaktor Fasten: Angebot immer größer

Für viele ist die am Mittwoch beginnende Fastenzeit Anlass, in sich zu gehen und bewusst zu verzichten. Die Wirtschaft stellt sich darauf mit zahlreichen Angeboten ein: vom Luxusurlaub über die exklusive Saftkur bis hin zur Fasten-CD.

Das Angebot für Fastende wird immer größer: Allein in der Steiermark bieten unzählige Hotels Fastenurlaube an. So gibt es etwa Luxusfasten im Thermenhotel ab knapp 1.000 Euro im Einzelzimmer, Fasten auf der Alm mit Kräutertees und Gemüsesuppe ist um etwas unter 700 Euro zu haben, und eine Woche Fasten mit Klostersuppen und Meditation kann man ab rund 660 Euro buchen.

Pixabay

Fülle von Fastenseminaren und Kursen

Wer mehr über das Thema Fasten lernen will, dem bietet sich eine Fülle von Fastenseminaren und Kursen mit der Dauer von einigen Einheiten bis hin zu mehreren ganzen Kurstagen hintereinander - hier bewegen sich die Preise von wenigen hundert bis knapp unter 1.000 Euro.

Wer keine Zeit für Urlaub und Kurse hat, dem werden auch Saftkuren für zu Hause angeboten - ein Wochenpaket frischer Säfte kann da schon einmal 350 Euro kosten; zusätzlich gibt es laut Apothekern ein großes und stark nachgefragtes Angebot an Entschlackungs- und Fastenprodukten am Markt.

Abstimmung wird geladen...

Vom Buch bis zur CD

Aber auch auf dem Buch- und Medienmarkt ist das Thema Fasten stark vertreten: Von mehrtägigen Fastenprogrammen in Buchform über CDs, die mit Musik und Texten zum Fasten motivieren sollen, bis hin zu verschiedensten Fastentheorien, ist hier alles zu finden.