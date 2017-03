Tipps aus dem Ausland gegen Leseschwäche

Um Leseschwächen bei steirischen Schülern zu bekämpfen, blickt der Landesschulrat nun über die österreichischen Grenzen und holt sich Lösungsideen aus dem Ausland. Hilfe kommt dabei auch von der EU.

Das EU-Erasmus-Programm „In den Fußstapfen des Erzherzog Johann“ gibt es bereits seit 2015: Siebenbürgen und Südtirol wurden ausgewählt, da in diesen Regionen die Zweisprachigkeit gelebt wird. Lehrer, Psychologen, Schulinspektoren und weitere Bildungsexperten wurden entweder in Südtirol oder in Siebenbürgen mit einer Schule vernetzt und dann ausgeschickt, um in anderen Ländern zu lernen.

Südtiroler Buch in Steiermark eingesetzt

Dabei fiel den steirischen Teilnehmern in Südtirol ein Lehrbuch mit dem Titel „Lesen. Das Training“ auf, das systematisch und gezielt Lesefertigkeiten und vor allem das verstehende Lesen fördern soll - dieses Buch wird mittlerweile an steirischen Schulen eingesetzt.

„Es geht um konsequentes Üben auf mehreren Ebenen, und das ist dort besonders gut aufbereitet. Wir haben Frau Dr. Eisenstecken aus Südtirol, die regelmäßig zu Schulungen kommt, und wir haben mittlerweile an die 75 Schulen, wo wir dieses Lehrwerk bereits einsetzen“, sagt Projektinitiatorin Maria Pichlbauer vom Servicereferat EU-Internationalisierung im Landesschulrat.

Buch-Sammlung für Siebenbürgen

Bei den Besuchen im rumänischen Siebenbürgen, wo von Maria Theresia seinerzeit österreichische Protestanten angesiedelt wurden, stellten die steirischen Bildungsexperten fest, dass es an gewissen Schulen zwar ein sehr gutes Bildungsniveau gibt, aber an Lehrbüchern fehlt - aus diesem Grund begann Pichlbauer, deutsche Schulbücher für deutschsprachige Schulen zu sammeln.

Mit Unterstützung eines Lehrbuchherstellers wurden knapp sieben Tonnen Bücher gesammelt und mit einer Spedition nach Siebenbürgen gebracht: „Das sind alles Lehrbücher der Firma Veritas für die Grundschule - besonders Deutsch-Lehrbücher, aber auch andere Lehrbücher für andere Gegenstände. Für die Sekundarstufe eins sind es auch wieder besonders Deutsch-Lehrbücher“, so Pichlbauer. Die 15 Paletten Bücher werden nun an deutschsprachigen Schulen in Siebenbürgen verteilt.

