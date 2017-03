Südoststeiermark: Kaum Frauen in der Politik

Anlässlich des Weltfrauentages macht die SPÖ Steiermark auf ihren Frauenanteil aufmerksam. Im Landtagsklub würden Frauen die Mehrheit stellen, in der Landesregierung sei das Verhältnis ausgeglichen. Negativbeispiel ist die Südoststeiermark.

Der Wahlkreis 6B besteht aus den Bezirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Südoststeiermark. Hier ist die Politik fest in Männerhand. Frauen in der Politik findet man hier kaum. Während im Landtag Steiermark von den 48 Mandaten 20 von Frauen besetzt werden, findet sich aus den drei Bezirken mit Cornelia Schweiner (SPÖ) nur eine einzige Abgeordnete. Alle anderen sind Männer.

Nur eine Landtagsabgeordnete aus der Region

Im Wahlkreis Ost ist Cornelia Schweiner für den Landtag Steiermark sogar die einzige Abgeordnete für die ganze Region und zwar über alle Parteien hinweg: „Das heißt, es gibt weder im Nationalrat noch im Bundesrat noch im Landtag außer mir eine Frau, egal, von welcher wahlwerbenden Partei“, sagte Schweiner am Weltfrauentag. Es gibt also keine Nationalratsabgeordnete aus der Oststeiermark, Bundesrätin gibt es in der Steiermark sowieso keine.

Nur vier Bürgermeisterinnen in drei Bezirken

Geht man eine Ebene tiefer, in die Gemeinden, verschärft sich die Entwicklung. In den drei oststeirischen Bezirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Südoststeiermark gibt es rund 100 Bürgermeisterämter, vier davon werden von Frauen eingenommen. Dabei sei genügend weibliches Potenzial vorhanden, sagte Cornelia Schweiner. „Wenn ich in die Feuerwehren schaue, wenn ich in die Blaskapellen meines Bezirkes schaue, dann gibt es da überall engagierte Frauen. Aber an der Spitze stehen in den öffentlichen Vereinen und Institutionen in meiner Region vorwiegend bis ausschließlich Männer.“

Dass auch die Gemeinderäte selbst massiv männerdominiert sind, überrascht nicht. Ein Beispiel für viele: In Ottendorf an der Rittschein gibt es 15 Gemeinderäte, darunter befindet sich eine Frau. Die Bezirkshauptmannschaften in der Oststeiermark werden ausschließlich nur von Männern geleitet.