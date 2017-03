Entscheidung über Mellach-Verkauf steht bevor

Rund um das Gaskraftwerk Mellach zeichnet sich eine Entscheidung ab. Der Stromkonzern Verbund prüft derzeit alle Optionen, diese Prüfung soll in den nächssten Tagen abgeschossen sein, im Raum steht auch ein Verkauf des Steinkohle-Kraftwerkes.

Eine Entscheidung, ob oder wie eine eventuelle Verkaufsoption zum Tragen komme oder nicht, werde noch vor der am 5. April stattfindenden Hauptversammlung bekanntgegeben, kündigte Konzernchef Wolfgang Anzengruber an. Derzeit sei die Analysephase noch nicht abgeschlossen.

Kraftwerk soll früher als geplant geschlossen werden

Laut Anzengruber sind aber im vergangenen Jahr alle offenen Themen im Zusammenhang mit dem Gas-Kombi-Kraftwerk Mellach bereinigt worden, es bestehe kein Risiko mehr für die Zukunft. Beim Kraftwerksstandort Mellach würden nun ein vernünftiges Einvernehmen und eine gute Basis für die weitere Entwicklung herrschen. Das Steinkohlekraftwerk werde voraussichtlich früher als bisher im geplanten Jahr 2020 geschlossen, sagte Anzengruber am Mittwoch.

Das Gaskraftwerk in Mellach habe in den ersten zwei Monaten des Jahres zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit beigetragen, es müssten aber auch die Kosten berücksichtigt werden. Der Verbund bekennt sich zur CO2-freien Stromerzeugung. Aktuell sei die Erzeugung bereits zu 96 Prozent CO2-frei, so Anzengruber.