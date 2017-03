120 Kräfte bei Bahndammbränden eingesetzt

Knapp 24 Stunden sind zwischen zwei Bränden rund um Gleise zwischen St. Michael und Preg am Samstag sowie im Bahnhofsbereich Knittelfeld am Sonntag vergangen. Insgesamt kamen dabei rund 120 Feuerwehrkräfte zum Einsatz.

Zu dem ersten Bahndammbrand war es am Samstag gegen 13.45 Uhr gekommen: Was genau zu dem Brand von rund drei Kilometern des Geländes rund um Gleise zwischen St. Michael und Preg führte, war zuletzt noch unklar.

Thomas Zeiler

Wie Thomas Zeiler von der Feuerwehr Apfelberg berichtet, taten sich für den Löscheinsatz 100 Mann aus zwei verschiedenen Bereichsfeuerwehrverbänden zusamen. Währenddessen wurde die Südbahn in diesem Bereich komplett gesperrt.

Erneute Sperre der Südbahnstrecke

Knapp 24 Stunden nach dem kilometerlangen Bahndammbandkam kam es am Sonntag erneut zu einem Bahndammbrand in Knittelfeld neben den Gleisen der Südbahn: Gegen 14.50 Uhr wurde die Feuerwehr zum Bahnhofsbereich Knittelfeld gerufen, wo es bereits zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war.

Daraufhin machten sich die Betriebsfeuerwehr der ÖBB sowie die Feuerwehr Knittelfeld mit insgesamt 20 Einsatzkräften an die Löscharbeiten. Auch am Sonntag kam dadurch es wie am Tag zuvor zu einer kurzfristigen Sperre der Südbahnstrecke, wie der Einsatzleiter Manuel Kainz von der Betriebsfeuerwehr ÖBB.