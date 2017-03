Special Olympics: Letzte Vorbereitungen laufen

Am Dienstag starten die Special Olympics World Winter Games in Graz, Schladming und Ramsau am Dachstein. Derzeit laufen noch die letzten Vorbereitungen für die ersten Bewerbe am Donnerstag, unter anderem in der Grazer Stadthalle.

In der Grazer Stadthalle ist man schon seit Jahren mit den Vorbereitungen für die Special Olympics World Winter Games beschäftigt, sagt der Chef der Messe Congress Graz (mcg), Armin Egger: „Seit 2011 sind wir in der Vorbereitung, 2013 hatten wir Mitarbeiter in Südkorea, um sich die letzten Spiele anzuschauen und um sich anzuschauen, wie das dort organisiert wird.“

100 Mitarbeiter beschäftigt

Nun gehen die Vorbereitungen ins Finale. Denn ab Donnerstag wird in der Stadthalle Floor-Hockey und Floorball gespielt, und auch die Stocksport-Bewerbe werden in der Stadthalle ausgetragen.

MCG/Krug

Für alle Beteiligten eine riesige Herausforderung, sagt Egger, rund 100 Personen werden während der Bewerbe daher rund um die Uhr beschäftigt sein und in Schichten arbeiten, die Verköstigung der 1.200 bis zu 1.600 Personen wird in mehreren Tranchen durchgeführt. „Die Logistik ist ein Riesenthema. Allein wenn sie tausend Menschen mit Essen versorgen müssen, mit Getränken versorgen müssen, aber logischerweise auch die ganze Logistik, was auch den Transport betrifft. Das ist alles durchorganisiert“, so Egger.

Veranstaltung ist „Herzensangelegenheit“

Für den mcg-Vorstand, der das ganze Jahr über mit Großveranstaltungen zu tun hat, und sein Team sind die Special Olympics etwas ganz Besonderes: „Die Special Olympics sind ganz besonders eine Herzensangelegenheit. Neben der Professionalität und der Größe der Veranstaltung, ist es sicher die Emotion, die ganz stark mitspielt und die Leute anspornt, dabei zu sein.“

MCG/Krug

Auch könne die Veranstaltung dazu beitragen, Berührungsängste zu verlieren, sagt Egger: „Wir werden sehr viele Menschen haben, die das erste Mal damit zu tun haben, die das erste Mal vielleicht als Volunteers mitarbeiten und einen ganz intensiven Umgang mit dem Menschen mit besondereren Bedürfnissen haben und man wird sehen, es ist kein großer Unterschied.“

Der weitere Fahrplan

Insgesamt kommen 2.700 Athleten aus 107 Nationen in die Steiermark. Die olympische Fackel wird am Mittwoch in der Steiermark erwartet - mehr dazu in Die „Flamme der Hoffnung“ ist unterwegs (9.3.2017). Am Donnerstag starten dann die ersten Trainings und Bewerbe. Die Eröffnungsfeier findet am 18. März statt - mehr dazu in Eröffnung mit Ballett, Abschluss mit Gabalier (6.3.2017) sowie in Helene Fischer eröffnet Special Olympics (8.3.2017).

Links: