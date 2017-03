Special Olympics: Auftakt mit Lebkuchenherzen

Die Special Olympics Winterspiele 2017 in Graz, Schladming und Ramsau beginnen am Dienstag mit der Ankunft der rund 2.700 Athleten. Delegationen aus 107 Nationen werden mit Lebkuchenherzen begrüßt.

Die Steiermark will diese Sportveranstaltung für Athleten mit intellektueller Beeinträchtigung auch als Chance nützen, um die Inklusion - also die Integration von Menschen mit Beeinträchtigung - auch danach deutlich zu verbessern. Das wurde bei der Auftakt-Pressekonferenz am Montag in Graz noch einmal deutlich gemacht.

Zahlen rund um die Spiele

Die Special Olympics Winterspiele 2017 in Graz, Schladming und Ramsau werden rund 2.700 Athleten, 1.100 Trainer und etwa 5.000 Familienmitglieder in die Steiermark bringen. Rund 3.000 freiwillige Helfer, 1.200 Ehrengäste und 800 Medienvertreter werden erwartet. Bei rund 1.000 Siegerehrungen werden 4.650 Medaillen - je 1.550 in Gold, Silber und Bronze - vergeben - mehr dazu in Special Olympics: Letzte Vorbereitungen laufen.

92.000 Mahlzeiten

Die Veranstalter müssen für die Teilnehmer und Betreuer rund 92.000 Mahlzeiten über Catering-Firmen an den Austragungsstätten zur Verfügung stellen: 70.000 in Graz, 10.000 in Schladming und 12.000 in der Ramsau.

Die Volunteers - die freiwilligen Helfer - haben 12.000 Bekleidungsstücke erhalten, jeder somit vier verschiedene Teile. 18.000 Stück diverser Akkreditierungskarten werden bei den Spielen ausgegeben und rund 17.000 Blatt Papier stehen zum Bedrucken bereit. Für die Organisatoren stehen 700 Mobiltelefone und 400 Tablets zur Verfügung.

Fischer und Gabalier treten ohne Gage auf

Bei der Pressekonferenz verrieten die Veranstalter auch, wie sie Helene Fischer als Stargast an Land gezogen haben und dass die deutsche Schlager-Queen sogar ein eigenes Lied für die Spiele präsentieren wird.

Geschäftsführer Markus Pichler schilderte, dass sowohl Fischer als auch Andreas Gabalier, der bei der Schlusszeremonie am 24. März in Graz im Stadion „unplugged“ singen wird, von den Athleten gewünscht wurden. Daher habe man beide einfach gefragt und tatsächlich sagten beide zu - und sie werden sogar ohne Gage auftreten.

Fischer widmet eigenen Song

Die Sängerin, die sich spätestens mit ihrem Hit „Atemlos“ in die Herzen der Schlager-Fans gesungen hat, versprach sogar das volle Programm: Eröffnung, Schlusszeremonie sowie ein eigener Song, den sie den Special Olympics widmen will. Er soll am Samstag bei der Eröffnung in Schladming erstmals präsentiert werden. Der Titel soll bis dahin geheim bleiben.

Hochrangige Gäste angekündigt

Neben den musikalischen Größen verriet Pichler auch, dass sich derzeit 30 Minister, drei Staats-Chefs und sieben „Royals“ angesagt haben. Zur Eröffnung werden sechs Fahnenträger in das Planai Stadion einziehen: Trixi Schuba, Alexander Pointner, Mario Stecher, Benni und Marlies Raich sowie Michael Tritscher. Die „Flamme der Hoffnung“ wird empfangen und die steirische Ski-Legende Renate Götschl soll zusammen mit einem der Athleten den olympischen Eid sprechen.

Bekannt ist bereits der Auftritt von Grammy-Gewinner Jason Mraz, Rose May Alaba sowie Musical-Star Anna Maria Kaufmann, die die Europahymne singen wird. Unter anderem wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine Ansprache halten.

Politik und Herzschlag

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) meinte, dass die Special Olympics „einfach ans Herz gehen“ und eine Kombination aus Sport und Menschlichkeit darstellen, „die es sonst wo nicht so gibt“.

Sportlandesrat Anton Lang (SPÖ) hob den Sport als „lebensbegleitendes Element“ hervor und der Grazer Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) betonte das Branding der Stadt: Überall sind bereits die Plakate und Fahnen zu sehen, der „Herzschlag der Spiele“ sei in der Stadt angekommen. Das Olympische Feuer werde am Grazer Schloßberg brennen und der neue Science Tower im Grazer Westen werde „digital als olympische Fackel leuchten“, sagte Hohensinner.

Delegationen aus 107 Nationen

Rund 70 Hotels und Pensionen sind mit Athleten, Familien und Betreuern in verschiedenen Regionen der Steiermark belegt. Die ankommenden Delegationen aus 107 Nationen - darunter für Winterspiele „exotische“ Länder wie Südafrika, Elfenbeinküste oder Dominikanische Republik - werden mit 4.000 Stück Lebkuchenherzen begrüßt.

Informationen in 186.000 Stück Druckwerken

Rund 186.000 Stück Druckwerke werden zu Informationszwecken bei den Spielen im Umlauf sein. 16.000 „Game Guides“ - eine Hälfte in Deutsch, die andere in Englisch - wurden hergestellt, ebenso wie 140.000 Besucherfolder, 10.000 „Transportation-Maps“ und 20.000 Broschüren zu den Olympic-Towns.

