Steirische Zeckenschutz-Impfaktionen angelaufen

Der Frühling ist da - und mit ihm die Gefahr durch Zecken. Den wirksamsten Schutz dagegen bieten Impfungen. Unter anderem ist die Zeckenschutz-Impfaktion der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse in Graz bereits angelaufen.

APA/dpa/Patrick Pleul

Demnächst erfolgt auch der Auftakt in den STGKK-Außenstellen, den Beginn macht am 20. März Leoben. Die bereits angelaufene Impfaktion im Fachärztezentrum Graz dauert bis einschließlich 31. Mai 2017. Eine Übersicht sämtlicher Impftermine der GKK in der Steiermark finden Sie hier.

Kinder werden erst ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr geimpft. Schwangere und stillende Mütter sind von der Aktion ausgenommen. Auffrischungsimpfungen für Personen bis zum 60. Lebensjahr werden nach fünf Jahren empfohlen, für über 60-Jährige nach drei Jahren. Die Kosten für GKK-Versicherte und mitversicherte Angehörige betragen 18,00 Euro; alle anderen zahlen 21,70 Euro.

Impfpass und E-Card erforderlich

In Graz wird im 6. Stock des Fachärztezentrums der STGKK in der Friedrichgasse 18 von Montag bis Freitag von 14.00 bis 16.00 Uhr geimpft (Feiertage ausgenommen). Für die Impfung sind Impfpass sowie E-Card erforderlich.

