82-Jähriger bei Unfall mit Kreissäge verletzt

Mit einer Kreissäge hat sich am Dienstag in Feistritz am Kammersberg im Bezirk Murau ein 82-Jähriger schwer verletzt.

Der Mann wollte Brennholz schneiden und dürfte dabei kurz zur Seite gesehen haben - da geriet er mit dem Daumen in das rotierende Sägeblatt.

Ins Krankenhaus nach Klagenfurt geflogen

Der Pensionist wurde schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Klagenfurt gebracht werden.