Verletzte Zweiradfahrer bei Kollisionen mit Pkws

Bei zwei Unfällen hat es am Freitag im Bezirk Voitsberg und in Graz zwei Verletzte gegeben: Ein junger Mopedlenker wurde bei Ligist von einem Auto erfasst, und in Graz wurde ein Radfahrer von einem Pkw niedergestoßen.

Der 15-jährige Mopedfahrer wollte in Krottendorf bei Ligist in die Packer Bundesstraße (B70) einbiegen - dabei achtete er offenbar nicht auf den Vorrang und übersah ein Auto, das sich auf der Straße näherte. Der junge Lenker wurde von dem Pkw einer 26-jährigen Weststeirerin erfasst und stürzte; er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit der Rettung ins LKH Graz gebracht.

Radfahrer beim Abbiegen übersehen

In Graz fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Auto auf der Rosenhainstraße in Richtung Süden und bog in die Heinrichstraße ein - dabei übersah er einen Radfahrer und stieß diesen nieder. Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins UKH eingeliefert.