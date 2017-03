„Leitspital“ Liezen: Betreiber noch nicht fix

Gerüchte über das geplante „Leitspital“ in der Region Schladming sorgen für heftige Diskussionen. Landesrat Christopher Drexler (ÖVP) dementiert aber einen „Geheimplan“, wonach der künftige Betreiber so gut wie fest stehe.

Bei Trautenfels könnte das geplante neue sogenannte Leitspital gebaut werden - es soll das bisherige Krankenhaus der Diakonissen in Schladming und jene von der KAGes betriebenen in Bad Aussee und Rottenmann ersetzen.

Drexler dementiert Zeitungsbericht

Im „Steiermark heute“-Gespräch dementiert Gesundheitslandesrat Drexler aber einen Bericht der „Kleinen Zeitung“, wonach die Diakonie als künftiger Betreiber schon so gut wie fest stehe: „Nein, davon kann man nicht reden. Wenn es aber zwei Betreiber gibt und wir daraus ein Leitspital machen wollen, ist es selbstverständlich, dass ich auch mit den anderen Betreibern verhandeln muss und will.“

„Kein Geheimplan“

Es gebe keinen Geheimplan oder einen Favoriten als künftigen Betreiber, so Drexler weiter: „Absolut, das ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Wie gesagt: Wir haben zwei KAGes-Häuser im Bezirk Liezen, es gibt die Klinik der Diakonissen in Schladming. Wenn wir das an einem Standort dereinst konzentrieren wollen, sind genau darüber die Gespräche zu führen. Auch die KAGES könnte selbstverständlich Betreiber sein.“

Von der KPÖ kommt derweil heftige Kritik: Eine Privatisierung von Spitälern im Bezirk Liezen müsse verhindert werden, so Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. Die Gesundheitsreform sei gescheitert, bevor sie begonnen habe.

Beschluss bis Juli

Laut Gesundheitslandesrat Drexler soll bis Juli der regionale Strukturplan Gesundheit für Liezen beschlossen werden - und bis dahin soll auch klar sein, wer das künftige Leitspital im Bezirk führt.

