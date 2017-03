Frau bei Sturz von Pony schwer verletzt

Ein Sturz von einem Pony dürfte für eine 25-jährige Frau am Samstag mit Wirbelverletzungen geendet haben. Die Frau stürzte bei einem Ritt in Ottendorf an der Rittscheid im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld vom Pferd.

Die 25-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld führte gegen 11:10 Uhr auf ihrem Warmblut-Pony-Mix auf einer Reitwiese einen Übungsritt durch.

Pony ging durch

Plötzlich ging das Pferd durch und bockte stark. Die 25-Jährige fiel vom Pferd und verletzte sich schwer - laut Polizei besteht der Verdacht auf Wirbelverletzungen. Sie wurde zunächst in das LKH Feldbach eingeliefert, in weiterer Folge jedoch in das LKH Graz überstellt.