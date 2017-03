Nach Lokalbesuch gestürzt: Zustand kritisch

Ein 69 Jahre alter Mann aus der Weststeiermark ist in der Nacht auf Sonntag nach einem Lokalbesuch in Modriach im Bezirk Voitsberg gestürzt und 15 Stunden in einem Rinnsal liegen geblieben. Sein Zustand ist kritisch.

Der Pensionist aus dem Bezirk Voitsberg war bei seiner Stammtischrunde gewesen und gegen Mitternacht gegangen, ohne sich zu verabschieden; rund 200 Meter vom Gasthaus entfernt dürfte der 69-Jährige gestürzt sein.

Erst nach 15 Stunden gefunden

Bekannte alarmierten die Polizei - Suchkräfte fanden den 69-Jährigen schließlich am Sonntagnachmittag. Sie reanimierten den Pensionisten bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers. Er wurde ins LKH Graz geflogen; sein Zustand ist wegen starker Unterkühlung kritisch.