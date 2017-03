Taxifahrt endete im Gefängnis

Eine unbezahlte Taxifahrt hat für einen 47-Jährigen am Wochenende direkt im Gefängnis geendet: Weil gegen den Grazer bereits ein Vorführungsbefehl bestanden hatte, nahm die Polizei ihn fest.

Der 47-Jährige hatte sich am Samstag in Voitsberg ein Taxi bestellt, von dem er sich in eine Disco im Bezirk Graz-Umgebung bringen ließ. Den Taxilenker bat er, vor dem Tanzlokal zu warten, um ihn nach seinem Besuch wieder nach Voitsberg zu bringen.

Fuhrlohn von rund 300 Euro entstanden

Auf der Rückfahrt hielt der Lenker dann bei einer Tankstelle an und ersuchte den Fahrgast, den bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Fuhrlohn von rund dreihundert Euro zu begleichen. Doch der Verdächtige führte kein Geld mit sich.

Daher rief der Taxilenker die Polizei. Wie sich dabei herausstellte, dürfte der Zwischenfall nicht das erste mögliche Vergehen des Grazers gewesen sein. Denn gegen diesen bestand bereits ein Vorführungsbefehl des Straflandesgerichts in Graz. Der 47-Jährige wurde daher direkt aus dem Taxi heraus festgenommen und in die Justizanstalt Graz Jakomini eingeliefert.