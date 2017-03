Rekordversuch: Steirer radelt quer durch Kuba

Mit 1.400 Kilometern in unter 55 Stunden will der steirische Extremradfahrer Jacob Zurl im April in Kuba einen Weltrekord aufstellen. Erfahrene Radfahrer brauchen für die Strecke ungefähr zwei Wochen.

Der Abflug nach Kuba ist für den 2. April geplant, der Rekordversuch soll am 19. April in der Provinz Guantanamo beginnen. Der von Zurl angestrebte Ankunftstag am Ziel in Cabo de San Antonio ist der 21. April. Der 28-Jährige will die Insel also von Ost nach West in maximal 55 Stunden durchqueren. Dabei muss er rund 1.400 Kilometer zurücklegen.

Zeit für Vorbereitung

Ob der Deutschlandsberger die Gewalttour, die auch erprobte Radfahrer im Schnitt zwei Wochen kostet, in der angestrebten Zeit geschafft hat, wird man wahrscheinlich erst einen Tag danach erfahren: Unterwegs gibt es voraussichtlich keine ausreichenden Kommunikationsmöglichkeiten.

APA/Worldreach/Jaime Santos Menedez

Der Extremsportler rechnet mit Tagestemperaturen von mehr als 30 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit. Vor dem Rekordversuch fährt er die Strecke ab, um sich über den Zustand der Straßen zu informieren. Für sein Profi-Cross-Rad hat zweierlei Bereifung mit.

Zweiter Versuch

Zurl nimmt den Rekordversuch zum zweiten Mal in Angriff. Beim ersten Mal, im Dezember 2015, hatte ihn in Kuba eine Erkrankungen gestoppt - mehr dazu in Extremsport: Auf dem Rad non-stop durch Kuba (12.12.2015).

Er verbrachte mit Dengue-Fieber sogar ein paar Tage in einem Krankenhaus. Der Extremsportler vermutet, dass das Wetter indirekt Schuld an der durch Stechmücken Erkrankung trug: Häufiger Regen schwemmte ihm nämlich den Mückenschutz vom Körper.

