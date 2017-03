Paten für unbegleitete Flüchtlinge gesucht

480 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge leben derzeit in steirischen Quartieren. Das Projekt „Connecting People“, das vom Land Steiermark und der Stadt Graz gefördert wird, sucht nun vor allem in den Regionen dringend nach Paten.

Minderjährige Flüchtlinge, die ohne Begleitung nach Österreich gekommen sind, brauchen eine besondere Betreuung. Seit zehn Jahren gibt es daher das Projekt „Connecting People“, das nach Paten sucht, die Zeit mit den Jugendlichen verbringen.

Interesse nach Ende der Flüchtlingswelle gesunken

Erst im Vorjahr war das Projekt von Graz auf die steirischen Regionen ausgeweitet worden, denn mit der letzten großen Flüchtlingswelle war der Bedarf an Paten für Minderjährige steiermarkweit gestiegen - und obwohl sich daran nicht viel geändert hat, ist das Interesse an einer Patenschaft mittlerweile deutlich gesunken.

Pixabay

Alexandra Köck vom Verein Zebra, der das Projekt betreut, bestätigt: „Als die Asylantragszahlen angestiegen sind, mehr Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind, hat es sehr viele Menschen gegeben, die helfen wollten. Und es hat sich herausgestellt, dass da das Interesse etwas geringer wurde.“

Bisher 200 Patenschaften entstanden

Von rund 200 Patenschaften seit Bestehen des Projekts seien 50 in den vergangenen eineinhalb Jahren entstanden, sagt Köck. In einigen Regionen sei es aber besonders schwer, Paten zu finden: „Im Moment suchen wir Paten für Trofaiach, für Niklasdorf, für Deutschlandsberg und natürlich immer wieder für Graz. Hier läuft gerade eine Einschulung, aber wir brauchen’s auch weiterhin“, so Köck.

Fokus auf langfristige Beziehungen

Die einzige Voraussetzung, um Pate werden zu können, ist ein Mindestalter von 21 Jahren und mindestens einmal pro Woche Zeit, um mit den jugendlichen Flüchtlingen etwas unternehmen zu können: „Das Wichtigste ist, dass eine langfristige Beziehung entsteht, sodass die Jugendlichen hier wirklich eine gute Bezugsperson haben, auf die sie sich verlassen können.“

Derzeit leben in der Steiermark 480 unbegleitete Minderjährige in 42 Quartieren. Diese werden vom Land derzeit noch besser an die Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst. Verkleinert wurden die meisten schon - mehr als 30 Plätze gibt es steiermarkweit nur noch in fünf Quartieren.

