Grazer 40 Jahre ohne Führerschein unterwegs

Einen leicht alkoholisierten Pkw-Lenker hat die Polizei am Sonntag auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Graz-Umgebung gestoppt. Dabei stellte sich heraus: Der Mann war seit 40 Lenk-Jahren ohne Führerschein unterwegs.

Gegen 20.00 Uhr hatten Polizisten den 58-Jährigen auf Höhe der Autobahnabfahrt Laßnitzhöhe kontrolliert - und er hätte dort gleich aus mehreren Gründen nicht fahren dürfen.

Alkoholisiert, ohne Zulassung und ohne Vignette

So war er leicht alkoholisiert und mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen Pkw unterwegs, an dem außerdem keine Autobahnvignette angebracht war; außerdem hatte der Grazer an dem Auto die Kennzeichentafeln eines anderen Fahrzeugs montiert.

Lenker wird angezeigt

Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass der 58-Jährige seit rund 40 Jahren ohne Führerschein unterwegs war. Die Kennzeichen wurden abgenommen, der Lenker wird angezeigt.