ÖVP und FPÖ präsentierten „Agenda Graz 22“

In Graz ist am Mittwoch von ÖVP und FPÖ das Regierungsabkommen „Agenda Graz 22“ für die Jahre 2017 bis 2022 präsentiert worden. Teils überraschend ist die Neuverteilung der Ressorts.

Geschlossen im Auftreten gaben sich Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), Mario Eustacchio (FPÖ), Kurt Hohensinner, Günter Riegler, Daniela Gmeinbauer (alle ÖVP) und Armin Sippel (FPÖ) am Mittwoch bei der Präsentation des Regierungsabkommens auf dem Grazer Messegelände.

„Agenda Graz 22" präsentiert“

„Wir haben in den letzten Tagen und Wochen versucht, eine gute Zusammenarbeit und Verlässlichkeit für die nächsten fünf Jahre zustande zu bringen“, so die eröffnenden Worte Nagls, und das sei auch gelungen: „Wir nennen es ‚Agenda Graz 22‘.“ Das Übereinkommen wurde von ÖVP und FPÖ bereits Mittwochvormittag unterfertigt. Dass der Regierungspartner FPÖ heißt, sah Nagl entspannt: „Wenn man das Glück hat, über fünf Perioden dabei sein zu dürfen, liegt es in der Natur der Sache, dass man auch einmal einen neuen Verbündeten hat.“

Eustacchio sagte, dass die Gespräche der letzten Wochen auf Augenhöhe stattgefunden hätten. In der Agenda sei die Handschrift beider Parteien zu finden: „Die FPÖ übernimmt in dieser Periode für fünf Jahre die Gesamtverantwortung gemeinsam mit der ÖVP. Und die Agenda ist ein Ausfluss davon, eine zu Papier gebrachte Politik aus dem Wunsch heraus, konstruktiv für die Bürger zu gestalten.“

Fragen an Bevölkerung

Das neue Arbeitsprogramm soll vor allem eines für die Bürger sein, sagte sowohl Nagl als auch Eustacchio. Immerhin würden offiziell bereits 287.290 Menschen ihren Hauptwohnsitz in Graz gemeldet haben, mehr als 320.000 Menschen seien es, wenn man auch die Nebenwohnsitze dazuzähle.

Auch die Bürgerinnen und Bürger seien deshalb befragt worden, was sie sich für Graz am meisten wünschten. Hier seien vor allem Punkte wie „starke Impule im Bereich Bildung“, „mehr Unterstützung für Mütter in der Tagesbetreuung“, „Sicherheit für Graz“ und „leistbares Wohnen“ genannt worden.

Millionen an Investitionen geplant

„Wir haben versucht, in dieser Agenda ein paar dieser Dinge zum Ausdruck zu bringen“, sagte Nagl, auch sei man gewillt gewesen, ein Programm zu erstellen, „das wir durchhalten wollen bis zum Jahr 2022.“ Geplant ist etwa, weiter in die Stadt zu investieren, konkret sollen es 120 Millionen Euro pro Jahr sein, also 600 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren. Die Hälte der Summe soll aus den städtischen Beteiligungen lukriert werden, der Rest aus Darlehensaufnahmen.

Ressorts teils neu verteilt

Bei der Ressortaufteilung ergab sich die eine oder andere Überraschung: Nagl behält zwar die Stadtentwicklung und den Katastrophenschutz, bekommt aber neu das Wirtschaftsressort dazu: „Mir geht’s vor allem darum, dass wir in der Stadt vermehrt Jobs schaffen“, so Nagl zu seinen Vorhaben in diesem Bereich.

Koalitionspartner Eustacchio erhält sein Wunschressort Wohnen: „Wir wollen dort neue Wege gehen. Es war nicht alles schlecht, was die KPÖ die letzten Jahre gemacht hat, aber es ist wichtig, dass wir in den Ressorts auch andere Perspektiven zulassen und nicht auf sozialen Wohnbau reduzieren.“ Daneben wird Eustacchio das Ressort Bauen, wo es vor allem um Verfahrensbeschleunigung gehe, und die Personalaufgaben übernehmen. Auch der Bereich Sicherheit bleibt bei ihm. Hier sei eine noch bessere Vernetzung mit der Polizei geplant.

ÖVP-Stadtrat Hohensinner übernimmt zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben Bildung, Sport und Integration auch noch Jugend und Soziales. Gerhard Rüschs Nachfolger Riegler übernimmt die Finanzen sowie das Kulturamt und Wissenschaft.

Andere Parteien vorab informiert

Die übrigen Fraktionen in der künftigen Stadtregierung wurden laut Nagl am Mittwoch, „welchen Weg wir gehen wollen und welche Ressorts in ihren Händen sein sollen“. Elke Kahr (KPÖ) werde Verkehrsstadträtin. Sie übernimmt das Straßenamt, ihr Parteikollege Robert Krotzer wird das Gesundheitsamt ohne die geriatrischen Gesundheitszentren - diese fallen auch an Nagl - und den Bereich Pflege übernehmen. Die neue grüne Stadträtin Tina Wirnsberger bekommt das Umweltamt und das Frauen- und Gleichstellungsreferat, laut Eustacchio ein Ressort, „wo man grüne Handschrift auch zeigen kann“.

Nagl begründete die Ressortaufteilung folgendermaßen: „Wir haben darauf geachtet, dass jede Fraktion künftig einen wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten kann und jede Fraktion einen Sozialbereich zu verantworten hat.“

Bügermeisterwahl am 4. April

Die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats ist am 4. April geplant. Nach Angelobung der Gemeinderatsmitglieder werden dabei auch Bürgermeister und Vizebürgermeister gewählt. Als sicher gilt aufgrund der Vereinbarungen zwischen ÖVP und FPÖ, dass das Bürgermeisteramt einmal mehr Nagl zufällt. Eustacchio soll Vizebürgermeister werden. Zwar wird sich laut Nagl auch Kahr als Vizebürgermeisterin vorschlagen lassen, eine Mehrheit dafür werde es aber nicht geben.