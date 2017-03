Neues Wirtschaftsabkommen mit Shanghai

In China hat eine steirische Wirtschaftsdelegation unter Führung von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) am Montag ein neues Partnerschaftsabkommen mit Shanghai unterzeichnet. Dieses bringe Vorteile für beide Partner.

Mit seinen mittlerweile mehr als 24 Millionen Einwohnern ist Shanghai eine der mächtigsten Wirtschafts- und Finanzmetropolen Chinas - nirgendwo sonst zeigt sich der Wohlstand der neuen Mittelklasse des 1,3 Milliarden-Menschen-Landes so deutlich wie hier.

In Sachen Lebensstandard haben viele den Westen längst eingeholt. Dabei ist die Steiermark erst die vierte europäische Region, mit der der mächtige Shanghaier Bürgermeister Ying Yong ein exklusives Kooperationsabkommen unterzeichnet - ein wichtiger Erfolg für die heimischen Wirtschafts- und Politikvertreter, der den steirischen Betrieben das Tor zu einem der global wichtigsten Exportmärkte noch weiter öffne.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) betont: „Das, was wir jetzt mit diesem Wirtschaftsmagneten Shanghai vereinbart haben, ist schon eine neue Qualität und wird uns in der Steiermark auch Arbeitsplätze bringen.“

„Stärkt den Wirtschaftsstandort Steiermark“

Die chinesisch-steirische Zusammenarbeit soll auf Forschungs- und Innovationsebene ebenso verstärkt werden wie in den Bereichen des Gesundheitswesens und der wirtschaftlichen Entwicklung. Besonders wichtig dabei sind Impulse für die heimische Automobilzuliefer-Branche: „China ist natürlich der Staat, wo am meisten Autos verkauft werden. Das heißt, wenn in China Autos gekauft werden, dann stärkt das auch den Wirtschaftsstandort Steiermark“, unterstreicht Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ).

Neues Umwelttechnologiecenter eröffnet

Als konkreten ersten Schritt eröffneten die Steiermark-Vertreter noch am Tag ihrer Anreise ein neues Umwelttechnologiecenter, das künftig unter dem Dach des Shanghaier Instituts für Industrie-Technologie die gemeinsame Forschung ankurbeln soll.

Institutsleiter Niu Xiaoming erklärt: „Das ist eine sehr gute Chance. Die Steiermark ist eine technik- und innovationsfreundliche Region. Unsere Zusammenarbeit ist für beide Seiten von Vorteil.“

Tourismus-Plus erwartet

Doch auch im Bereich Tourismus erwarten sich die Steirer durch die neue Partnerschaft mehr Bekanntheit in China und dadurch auch mehr chinesische Touristen: „In allen Gesprächen, die heute stattgefunden haben, haben mir die Menschen gesagt, sie kommen wahnsinnig gerne nach Europa - aber insbesondere nach Österreich. Und davon kann die Steiermark noch ordentlich profitieren“, freut sich ÖVP-Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann.