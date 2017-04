Das Traummännlein ist wieder da

Über 40 Jahre lang war es für Generationen junger Österreicher ein Fixtermin vor dem Schlafengehen: Das Traummännlein. Nun feiert es ein Comeback - als Teil der Initiative „Bücherhelden. Lesen mehr als Worte“.

Mit der Initiative sollen Leseeinsteiger und Jungleser im Alter von 0 bis 10 Jahren erreicht werden - mehr dazu in Bücherhelden entführen in die Welt des Lesens. „Wir sprechen aber damit aber nicht nur sie an, sondern auch deren Eltern, Erziehungsberechtigte, Großeltern usw., und zwar über unterschiedliche Kanäle, um ihnen zu zeigen, dass Lesen nicht nur schlau, sondern auch viel Spaß macht“, so die zuständige Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ).

Ziel der Initiative ist es, das Lesen und Vorlesen in den Familien wieder stärker zu etablieren und so die Lesefähigkeit der Kinder zu steigern: „Wer nicht richtig lesen kann, kann auch nicht richtig schreiben und rechnen. Schwierigkeiten im Alltag, in der Berufswelt, bei der Weiterbildung sind die Folge“, betont Lackner.

Ganz klassisch um 18.55 Uhr

Der Grundstein für die künftige Lesekompetenz wird aber schon im Kleinkindalter gelegt - daher ist es auch so wichtig, dass Kinder früh und viel vorgelesen und Geschichten erzählt bekommen. Aus diesem Grund feiert auch das Traumännlein ein Comback: Ab sofort läuft es immer montags bis freitags, ganz klassisch zur gewohnten Zeit um 18.55 Uhr auf Radio Steiermark.

In vielen Stunden hörten Experten unter der Leitung des Lesezentrums Steiermark Tausende alte Folgen des Traummännleins durch, um jene herauszusuchen, die noch immer in die heutige Zeit passen. 60 davon wurden ausgewählt, die ab nun bis in den Juni hinein auf Sendung gehen. Und wenn man einmal eine verpassen sollte - kein Problem: Das "Traummännlein gibt es auch zum Nachhören.

