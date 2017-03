„Charly“ stellte jugendliche Einbrecher

Diensthund „Charly“ hat in der Nacht auf Freitag zwei Einbrecher in Graz gestellt. Die Jugendlichen waren in ein geschlossenes Gastlokal im Bezirk Lend eingebrochen. Als einer der Täter flüchten wollte, war „Charly“ zur Stelle.

Die beiden Burschen im Alter von 17 und 16 Jahren brachen gegen 5.00 Uhr über eine Nebentür in das Lokal ein. Als die Streife eintraf, wollte einer von ihnen durch die aufgebrochene Tür flüchten, aber ein Beamter setzte Pfefferspray ein. Der Jugendliche zog sich zurück, dann wollten sich beide verstecken. Der Vierbeiner spürte sie trotz des unangenehmen Sprühnebels des Sprays in der Toilettenanlage auf: „Eine echte Spürnase eben“, hieß es seitens der Polizei auf Facebook. Die Verdächtigen wurden festgenommen.