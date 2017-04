Brand: Wassermangel erschwerte Löschen

Die Löscharbeiten beim Brand eines Gasthauses in Bad Waltersdorf haben sich am Samstag schwierig gestaltet. Wegen anhaltender Trockenheit gab es kein Wasser, ein Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen wurde eingerichtet.

Das Feuer brach am Abend aus unbekannter Ursache in einem Nebengebäude des Gasthauses in Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) aus und erfasste außer den Gästezimmern auch den Dachstuhl.

ORF

Schwerer Atemschutz und Tanklöschfahrzeuge

Für die Löscharbeiten mussten Tanklöschfahrzeuge, die jeweils 10.000 Liter Wasser führen konnten, eingesetzt werden. Mehrere Löschtrupps mit schwerem Atemschutz bekämpften die Flammen von verschiedenen Seiten.

Gebäude stark beschädigt

Doch der Brand konnte erst mit einem Kran, der einen Teil des Dachstuhls abhob, unter Kontrolle gebracht werden. Der Einsatz, an dem rund 170 Feuerwehrleute beteiligt waren, dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Das alte Gebäude wurde nach Angaben der Feuerwehr stark beschädigt, verletzt wurde niemand.