Graz: Unfalllenker lief davon

Nach einem von ihm verursachten Auffahrunfall, an dem zwei weitere Autos beteiligt waren, ist ein 47-jähriger Unfalllenker in Graz am Samstag davongelaufen. In der Nacht auf Sonntag wurde er ausgeforscht. Ein Alkotest war da positiv.

Der Unfall ereignete sich gegen 19:25 Uhr auf der Grazer Kärntnerstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Der 47-jährige Grazer dürfte laut Polizei zu spät bemerkt haben, dass eine 50-jährige Pkw-Lenkerin vor ihm inr Auto anhielt, um abzubiegen.

Auto gegen Auto geschleudert

Der 47-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf das Auto auf, das auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und dort gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 36-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung, prallte.

Lenker und Mitfahrer laut Zeugen betrunken

Der 47-Jährige und zwei der Polizei noch unbekannte Mitfahrer - eine Frau und ein Mann - verließen daraufhin den Pkw und liefen in Richtung Ortsmitte von Seiersberg davon. Die drei Personen waren laut Auskunft von Zeugen sichtlich betrunken.

Die beiden Pkw-Lenkerinnen und eine im Pkw der 36-Jährigen mitgefahrene 64-Jährige erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins LKH Graz eingeliefert.

Erinnerungslücken und Alkotest

Gegen 6:40 Uhr am Sonntag wurde der 47-Jährige an seiner Wohnadresse in Graz ausgeforscht und zum Unfallhergang einvernommen. Er gab an, sich an nichts Genaues erinnern zu können. Er sei im Schock davongelaufen. Über die Identität seiner beiden Mitfahrer könne er keine Auskunft geben. Ein Alkotest verlief positiv und ergab zu diesem Zeitpunkt eine mittelgradige Alkoholisierung.