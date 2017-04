Hochbetrieb bei steirischen Eierbauern

Zwei Wochen vor Ostern herrscht bei den steirischen Eier-Bauern Hochbetrieb. Allein in der Steiermark werden zu Ostern mehr als 14 Millionen Eier verspeist. Auch die Nachfrage nach Ab Hof-Eiern steigt.

Ostern ist auch bei den steirischen Eierproduzenten die wichtigste Zeit im Jahr. Wegen der Vogelgrippe hatten viele zuletzt Sorge ums heurige Geschäft. Doch zumindest bei den Großbetrieben gibts keine Klagen, die Hühner haben die Zeit gut überstanden, sie legen fleißig ihre Eier - mehr dazu in Vogelgrippe: Stallpflicht aufgehoben.

ORF

Viel Arbeit

Ein Beispiel ist der Hof der Familie Gutmann in Kapfenstein in der Südoststeiermark. Die Freilandhühner dürfen wieder ins Freie, und die Eier-Sortieranlage kam auch am Sonntag nicht zur Ruhe. Jetzt kurz vor Ostern herrscht bei den Gutmanns Hochbetrieb. „Für uns ist es schon viel Arbeit, wir müssen ein bisschen vorbereiten“, so Eier-Bauer Bernhard Gutmann.

ORF

Nachfrage hoch

9.000 Freilandhühner und 10.000 Hühner in Bodenhaltung produzieren am Hof rund 18.000 Eier täglich. Der Großteil der Eier geht zum Großabnehmer nach Gnas, ein kleiner Teil wird direkt vermarktet, und besonders da spürt der Jungbauer jetzt die Nachfrage. „Zu Ostern ist es ungefähr das Doppelte. Zwei Wochen vor Ostern fangen wir schon an vorzubereiten. Fürs Kochen ist das ohnehin besser, wenn die Eier etwas älter sind“, so der Eier-Bauer.

Kammer: Kennzeichnung gravierend verschlechtert

Weniger glücklich ist man bei der Landwirtschaftskammer über die Deklaration bei Lebensmitteln, die Eier enthalten. Im Gegensatz zu den Frischeiern, bei denen Herkunft und Haltung sofort kontrollierbar seien, habe sich die Kennzeichnung bei Lebensmitteln mit Eiern gravierend verschlechtert, hieß es. Am Montag will die Kammer die Ergebnisse jüngster Einkaufstests vorlegen.

