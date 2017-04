Weniger Arbeitslose in allen Branchen

In der Steiermark hat es im März im Bundesländervergleich den stärksten Rückgang an Arbeitslosen gegeben. Das Arbeitsmarktservice verzeichnet ein Minus von 10,1 Prozent und es zieht sich durch alle Branchen und Altersgruppen.

ORF

Von einer Trendwende am Arbeitsmarkt spricht das Arbeitsmarktservice (AMS) mit Blick auf die Arbeitslosenzahlen für März. Österreichweit arbeitslos gemeldet waren Ende März 354.072 Personen. Das bedeutet einen Rückgang um 3,7 Prozent und damit den deutlichsten Rückgang der letzten fünf Jahre - mehr dazu in Arbeitslosigkeit sinkt (news.ORF.at; 3.4.2017).

Viele Jobs am Bau und im Handel

In der Steiermark ist der Rückgang noch deutlicher und im Bundesländervergleich auch am stärksten. Zum Ende des Monats März waren um 4.814 Personen weniger arbeitslos gemeldet, als im Vorjahr – das ist umgerechnet ein Minus von 10,1 Prozent. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit zieht sich laut Christina Lind, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark, durch alle Branchen: „Allen voran ist es aber die Produktion, der Bau und der Handel, die zur Entspannung beitragen“, so Lind.

Arbeitslosenzahlen im Bundesländervergleich

APA/Martin Hirsch

Rückgang in allen Altersgruppen

Erfreulich sei auch, so Lind, dass es einen Rückgang der Arbeitslosigkeit in allen Altersgruppen gibt. „Auch Menschen über 50 finden wieder vermehrt Jobs“, so Christina Lind. Hier sei aber auch anzumerken, dass Männer von der aktuell positiven Entwicklung mehr profitieren, als Frauen. So liegt der Rückgang bei den Frauen im März bei fünf Prozent, bei den Männern sind es 13,5 Prozent.

