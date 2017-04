Zwei Radunfälle, zwei Schwerverletzte in Graz

Ein 32-jähriger Grazer ist am Dienstag mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Als der Mann an einem Pkw vorbei fuhr, öffnete sich bei diesem die Fahrertür. Bereits am Montag stürzte ein 70-Jähriger schwer.

Der 32-jährige Grazer war mit seinem Fahrrad auf der Schubertstraße unterweg. In Richtung Stadtzentrum fuhr er an einem geparkten Fahrzeug vorbei. Bei diesem öffnete sich genau zeitgleich die Fahrertür. Der Radfahrer stieß vermutlich seitlich gegen die Tür und stürzte auf die Fahrbahn.

Das Rote Kreuz führte die Erstversorgung an der Unfallstelle durch und lieferte den Schwerverletzten in das LKH Graz ein. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Alkohol hatten die Beteiligten keinen konsumiert.

Pkw schert zu weit aus

Bereits am Montag wurde ein 70-jähriger Fahrradfahrer in das UKH Graz eingeliefert. Der Mann war auf der Martinhofstraße unterwegs, als ein entgegenkommender Pkw beim Abbiegen zu weit auf die Fahrbahn des Radfahrers ausscherte.

Um einen Unfall zu vermeiden bremste der 70-Jährige sein Fahrrad stark ab und kam kopfüber zu Sturz. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Im Spital wurde der Radfahrer stationär aufgenommen.