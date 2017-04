Grazer Oberstufen testen neues System

Nach der Umsetzung der Zentralmatura steht mit der Neuen Oberstufe bereits die nächste Neuerung im Bildungssystem vor der Tür. Drei Grazer Gymnasien testen das neue System bereits. Künftig sind auch Semesternoten entscheidend.

Ab dem Schuljahr 2019/20 müssen alle Oberstufen in Österreich auf die Neue Oberstufe umgestellt sein. Drei Gymnasien in Graz haben bereits im aktuellen Schuljahr auf das neue System umgestellt. Am BRG Korösi, am Wirtschaftskundlichen BRG (WIKU) und am BG BRG Klusemannstraße ist für die Schüler ab der 10. Schulstufe bereits jetzt alles neu.

„Semester eigener Beurteilungszeitraum“

„Die Schülerinnen und Schüler werden nach jedem Semester aufsteigend ab der 10. Schulstufe beurteilt. Das heißt, es gibt keine Schulnachricht mehr im Halbjahr, sondern jedes Semester bedeutet einen eigenen Beurteilungszeitraum“, sagt Landesschulinspektorin Birgit Schwarz. So sollen Schüler besser auf die Uni vorbereitet werden. Das klassische Schuljahr wird durch Semester ersetzt.

Prüfungen bis zur Matura aufsparen

Fünfer im Halbjahr müssen somit auch durch Prüfungen ausgebessert werden. Neu ist dabei, dass sich Schüler unter bestimmten Bedingungen solche Prüfungen bis zur Matura aufsparen können. „Man könnte diese Semesterprüfungen dann zwischen dem Abschluss der 8. Klasse oder der abschließenden Klasse und Beginn der Klausuren der Reifeprüfung ablegen“, so Schwarz.

Wenn man diese Prüfungen ebenfalls nicht schafft, ist ein Antritt bei der Matura nicht möglich und man muss die Schule verlassen, so Schwarz. Das kritisiert Landesschülervertreter Felix Pressler: „Wenn ich den Überblick nachher darüber verliere und dann im schlimmsten Fall nicht mehr zurechtkomme mit meinen Ausbesserungsprüfungen, dann hat das im schlimmsten Fall zur Folge, dass ich nicht maturieren kann und dass ich auch nicht die Schule weiter besuchen kann.“ Einerseits hat man also bei Semesterprüfungen weniger Lernstoff, andererseits haben negative Nachprüfungsergebnisse noch weitreichendere Konsequenzen.

