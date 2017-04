Supermarkträuber wurde von Cobra gestellt

Fünf Monate nach dem bewaffneten Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in Judenburg konnte die Polizei einen 47-Jährigen Obersteirer als Täter ausforschen. Der Mann wurde von der Cobra in seiner Wohnung überrascht.

Umfangreiche Ermittlungen und ein anonymer Hinweis aus der Bevölkerung brachten die Polizei auf die Spur des 47-Jährigen.

Kassiererin mit Waffe bedroht

Er steht unter Verdacht, Anfang November des Vorjahres die Kassierin eines Einkaufsmarktes mit einer Pistole bedroht und Bargeld geraubt zu haben - mehr dazu in Supermarkt in Judenburg überfallen (8.11.2016). Am Dienstag wurde der Mann in seiner Wohnung in Judenburg vom Einsatzkommando Cobra überrascht und dabei wurden weitere Hinweise dafür gefunden, dass es sich bei dem 47-Jährigen tatsächlich um den gesuchten Supermarkträuber handelt.

Geldnot als Tatmotiv

Denn sowohl die Tatwaffe, als auch Teile der Maskierung konnten in der Wohnung sichergestellt werden. Und auch der Verdächtige selbst zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Er gab an, den Raub aus Geldnot heraus begangen zu haben. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.