IS-Prozess in Graz fortgesetzt

In Graz ist am Mittwoch der Prozess gegen einen 26-Jährigen fortgesetzt worden, der laut Anklage mit der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) sympathisiert haben soll. Der Angeklagte wies jede Schuld von sich.

Der Prozess am Grazer Straflandesgericht hatte am Dienstag begonnen. Drei mutmaßliche Dschihadisten waren angeklagt. Vor Gericht erschien aber nur einer der Beschuldigten - mehr dazu in IS-Prozess in Graz: Nur ein Angeklagter erschienen.

Angeklagter: Wollte eventuell nach Syrien ziehen

Der 26-Jährige soll mit dem IS sympathisiert und auch einige Tage in Syrien gewesen sein. Das stimme nicht, so der Angeklagte: Er habe nur in Kairo einen Arabisch-Kurs besucht und sich in Syrien - mitten im Kampfgebiet - umgeschaut, weil er eventuell später dorthinziehen wollte. Der Staatsanwalt stufte diese Aussage als unglaubwürdig ein und betonte, der Beschuldigte wollte offenbar „an einer sozialen Infrastruktur“ in einem vom IS beherrschten Staat mitwirken.

Auch Verurteilter unter den Zeugen

Unter den zahlreichen Zeugen war auch ein Mann, der im März vorigen Jahres zu sieben Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt worden war. Er hatte nach Ansicht der Staatsanwaltschaft vorgehabt, nach Syrien zu gehen und sich dem IS anzuschließen. Außerdem soll er Bekannte an die Organisation vermittelt haben. Er gab an, den Angeklagten nicht zu kennen, wohl aber einen weiteren Beschuldigten, der nicht zur Verhandlung erschienen war.

Und der Zeuge beschrieb, dass Mitglieder vom IS in der Türkei gewesen seien, „weil sie Frauen zum Heiraten“ gesucht hätten. Der zweite Angeklagte habe ihm dann erzählt, er habe in Syrien den Treuschwur leisten müssen, dann habe er dortbleiben können, was dieser aber nicht wollte.

Tee trinken und Fußball spielen

Ein weiterer Zeuge war von einem Linzer Glaubensverein. Dort unterrichte er „Koranerklärung“, erzählte er. Außerdem habe er als Religionslehrer an Volks- und Hauptschulen gewirkt. Im Glaubensverein „trinken wir Tee, unterhalten uns, reden den Koran“, beschrieb er. Mit den Angeklagten habe er „nur Fußball gespielt“.

Urteil möglicherweise am Donnerstag

Der Prozess wird morgen Donnerstag fortgesetzt, dann könnte es auch ein Urteil für den 26-Jährigen geben. Die Verfahren gegen die beiden Mitangeklagten werden zunächst getrennt weitergeführt.