Steirer profitieren von Luftfahrt-Gesetzesnovelle

Seit März müssen Flugzeuge bei einer Flugdauer von mehr als neun Stunden mit Erholungsbereichen für die Crew ausgestattet sein. Von der Gesetzesnovelle profitieren derzeit drei steirische Luftfahrtzulieferer mit einem entsprechenden System.

Einer dieser Betriebe ist die Firma AMES in Peggau. Sie ist für die gesamte Entwicklung, Zulassung sowie Endmontage des Produkts verantwortlich - und laut Geschäftsführer Walter Starzacher einer der wenigen Anbieter dieses Systems weltweit.

Vorhänge, die Schall absorbieren

Die mobilen Erholungsbereiche können in jedes beliebige Flugzeugmodell integriert werden. Mittlerweile sind mit den Ruhebereichen aus der Steiermark internationale Fluglinien wie Austrian Airlines, Condor, Brussels Airlines, Air Lingus und Air Italy ausgestattet.

ORF Für die internationale Luftfahrtindustrie sind momentan in der Steiermark 1.500 Beschäftigte in 80 Zuliefererbetrieben tätig.

Dabei werden bestehende Passagiersitze in der Business- oder auch Economy-Klasse abgeteilt und in einen Ruhebereich für Piloten und Flugbegleiter umfunktioniert. Um die Bereiche abzugrenzen, werden Vorhänge verwendet, „die aus einem Material sind, das Schall absorbiert, sodass zur Crew im Ruhebereich wenig Umgebungsgeräusche durchdringen. Das wird durch spezielle Materialien der Vorhänge sichergestellt“, erklärt Starzacher.

80-prozentige Wertschöpfung

Innerhalb einer Viertelstunde könne das System im Flugzeug auf- und abgebaut werden. Die Wertschöpfung bleibe zu 80 Prozent in der Steiermark, da AMES auf regionale Zulieferer zurückgreife.

Bestimmte Bauteile für die Ruhebereiche liefert etwa die Firma ANTEMO in Wasendorf. Auch sie spüre den Aufwind in der Luftfahrtindustrie, wie Geschäftsführer Martin Brunner betont: „Vor allem durch die Zertifizierung für die Luftfahrt haben wir eine starke Nachfrage spüren können. Man kann sagen: Seit wir die Zertifizierung haben, hat sich unser Umsatz in der Luftfahrt circa verdoppelt.“

Landen mit steirischen Federn

Von der Federnerzeugung Sampl kommen die erforderlichen Druckfedern für die Ruhebereiche. Das Unternehmen produziert aber auch Teile für den Innenbereich von Flugzeugen und Federn, die bei der Schubumkehr eingesetzt werden: „Wenn man dann mit einem Flieger fliegt und weiß; wenn der landet, bremst er mit Teilen, die in Gußwerk produziert wurden, dann ist das schon was Schönes“, so Inhaber Hugo Sampl.

Links: