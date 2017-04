Jugendlicher Asylwerber mit Messer verletzt

Bei einem Streit unter jugendlichen Asylwerbern ist am Donnerstagnachmittag in Liezen ein etwa 17 Jahre alter Afghane mit einem Messer verletzt worden. Die genauen Tathintergründe sind noch unklar; die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Laut Polizei war eine Gruppe junger Afghanen am späten Donnerstagnachmittag vor ihrer Unterkunft, einem ehemaligen Möbelhaus, in dem sie leben und auch in Deutsch unterrichtet werden, in Streit geraten.

Opfer konnte Krankenhaus bereits wieder verlassen

Plötzlich verletzte einer der Burschen einen zweiten mit einem Messer am Kopf und am Arm - der etwa 17 Jahre alte Asylwerber wurde ins Spital gebracht.

Seine Wunden wurden ambulant versorgt und mit ein paar Stichen genäht. Das Krankenhaus konnte er bereits kurz darauf wieder verlassen. Die Tatwaffe, ein Messer, konnte sichergestellt werden.