Leichtes Erdbeben im Semmeringgebiet

In der Obersteiermark hat es am Freitag ein leichtes Erdbeben gegeben. Zwar konnte das Beben mit der Stärke 2,5 stellenweise wahrgenommen werden - Schäden an Gebäuden sind aber keine zu erwarten.

Das Erdbeben ereignete sich am Donnerstag um 5.59 Uhr im Semmeringgebiet; laut österreichischem Erdbebendienst hatte es eine Stärke von 2,5 nach Richter.

Keine Schäden erwartet

Das Beben wurde vereinzelt verspürt, Geschirr und Gläser hätten geklirrt, Schäden an Gebäuden sind aber keine bekannt und seien aufgrund der geringen Stärke des Bebens auch nicht zu erwarten. Der Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung dennoch, über das Internetformular der Zentralanstalt für Meteorologie bekanntzugeben, ob und wie stark sie das Beben verspürt hat.

Zuletzt hatte es in der Steiermark Anfang März im oberen Murtal ein Erdbeben gegeben - mehr dazu in Leichtes Erdbeben in der Obersteiermark(2.3.2017).

