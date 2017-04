Umbau: Steiermarkhof schließt bis Mitte Oktober

Am Sonntag schließt der Steiermarkhof in Graz seine Pforten - seit 1971 gibt es diese Bildungseinrichtung der Landwirtschaftskammer. Nach einem Umbau will man Mitte Oktober 75.000 Besucher pro Jahr anlocken.

Im Steiermarkhof findet sich unser Bundesland im Kleinen wieder: Nächtigen kann man im Käferbohnen- oder Kernölzimmer, die Seminarräume heißen Erzberg, Dachstein oder Stradnerkogel - und davon soll es bald mehr geben.

„Platzen aus allen Nähten“

Denn, so der Direktor der Landwirtschaftskammer, Werner Brugner: „Man kann durchaus sagen, dass wir aus allen Nähten platzen. Wir haben 65.000 Besucher pro Jahr - Tendenz relativ stark steigend. Das heißt, die Auslastung passt. Im Zimmertrakt haben wir noch etwas Potenzial, aber bei den Seminarräumen sind wir quasi zu 100 Prozent ausgebucht.“

Steiermarkhof

Deswegen werde jetzt auch erweitert: 11 Millionen Euro kostet der Umbau. Dabei entstehen fünf neue Seminarräume; Küchen- und Restaurationsbereiche werden komplett erneuert. Weiters wird in einen neuen Bürotrakt investiert: Es entsteht sozusagen eine Art „agrarisches Bürozentrum“, werden doch die Bezirkskammer Graz-Umgebung, der Bioverband, der Bauernbund und der Waldverband ab Herbst hier einziehen.

Schwerpunkt Ernährung

Auch beim Seminar-und Schulungsangebot wolle man neue Akzente setzen, so Brugner: „Ganz besonders zum Thema Ernährung. Wir legen ganz großen Wert darauf, als Landwirtschaft, die wir ja diesbezüglich in der Auslage stehen, zum Thema regionale Produktion und speziell auch Bioproduktion in der Küche einen neuen Auftritt hinlegen - und auch in den Bildungsangeboten für Interessierte zum Thema Ernährung beispielsweise.“

Eröffnung am 17. Oktober

Ein weiterer Schwerpunkt wird laut Brugner auf unternehmerische Aus- bzw. Weiterbildung für Landwirte gelegt. Insgesamt soll das Kursangebot erhöht werden - von derzeit 2.000 Weiterbildungen pro Jahr auf 2.300: „Der Steiermarkhof ist unser größtes Projekt der letzten Jahre und wird auch für die Zukunft das größte Projekt bleiben“, so Brugner. Die Eröffnung ist am 17. Oktober geplant.

