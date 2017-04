ÖBB: Baustellen sorgen für Sonderfahrpläne

Ab Montag starten die ÖBB mit Bauarbeiten auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Spielfeld-Straß und Bad Radkersburg. Bis zum Ende der Arbeiten am 24. April wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Aktuelle Fahrpläne: Informationen zum Schienenersatzverkehr mit Bussen erhalten Sie unter www.oebb.at, beim ÖBB-Kundenservice 05-1717 und an den Bahnstationen entlang der Strecke.

Die Bauarbeiten werden laut ÖBB durchgeführt, um die Fahrpläne zu stabilisieren. Indes informieren Sonderfahrpläne über Details der Abfahrts- und Ankunftszeiten der Busse für die Zeit ab Montag und bis zum 24. April zwischen den Bahnhöfen Spielfeld-Straß und Bad Radkersburg. Wegen weiterer Baustellen im Schienen- und Straßenverkehr gelten übrigens für drei Zeitabschnitte jeweils unterschiedliche Sonderfahrpläne.

Sperre von Eisenbahnkreuzungen

Im Bereich der Baustellen wird es im Zuge der Arbeiten zu erhöhten Lärm- und Staubbelastungen kommen, weshalb die Arbeiten in der Nacht und auch am Wochenende durchgeführt werden. In dieser Zeit sind laut ÖBB auch temporäre Sperren von Eisenbahnkreuzungen notwendig:

Feldweg westlich des Hummersdorfwegs: ab 11.4. (7.00 Uhr) bis 21.4. (17.00 Uhr)

Hummersdorfweg: von 11.4. (7.00 Uhr) bis 20.4. (17.00 Uhr)

L 263 / Unterpurkla: am 11.4. von 10.00 bis 14.00 Uhr

Feldweg östlich der L 263: von 11.4. (7.00 Uhr) bis 14.4. (16.00 Uhr)

Goritzer Äckerweg: von 12.4. (7.00 Uhr) bis 20.4. (17.00 Uhr)

L 284 Hummersdorferstraße: von 12.4. (15.00 Uhr) bis 13.4. (17.00 Uhr)

B66 Gleichenberger Straße: von 13.4. (7.00 Uhr) bis 14.4.2017 (16.00 Uhr)

Kataweg: am 13.4.2017 von 7.00 bis 17.00 Uhr

Bereich Hoferweg/Bahnbegleitstraße am 13.4.2017 von 7.00 bis 17.00 Uhr

L 284 Hummersdorferstraße: von 18.4. ( 7.00 Uhr) bis 20.4. (16.00 Uhr)

Link: