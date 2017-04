Pensionist im eigenen Haus überfallen

In seinem Wohnhaus in Vasoldsberg im Bezirk Graz Umgebung ist Sonntagabend ein 87-jähriger Pensionist von einem Unbekannten überfallen und verletzt worden.

Täterbeschreibung: Der Gesuchte ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, vermutlich Österreicher oder Deutscher und 170 bis 180 Zentimeter groß; bekleidet war er mit grauer Jacke und grauer Hose (Montur oder Uniform).

Der Unbekannte sprach den Pensionisten bereits am Nachmittag an - da konnte ihn der 87-Jährige allerdings noch abwehren. Am Abend kam er dann maskiert zum Wohnhaus des Pensionisten zurück und trat über eine offene Terrassentür ein - dann schlug er dem betagten Mann auf den Kopf, sodass dieser eine blutende Wunde erlitt.

Ohne Beute geflüchtet

Der Pensionist konnte schließlich durch ein Notrufarmband Alarm auslösen, was den Täter eingeschüchtert haben dürfte - der Unbekannte ergriff ohne Beute die Flucht. Der 87-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz gebracht. In der Befragung durch die Polizei gab sich der Pensionist überzeugt, dass es sich beim Täter um dieselbe Person handle, die schon am Nachmittag auf dem Anwesen aufgetaucht war - die Kleidung habe übereingestimmt, sagte der betagte Mann.